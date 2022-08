Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betriebsunfall

Barchfeld (ots)

Montagvormittag ereignete sich in einem Labor "Im Vorwerk" in Barchfeld ein Betriebunfall zum Nachteil einer 19-Jährigen. Die junge Frau hantierte berufsbedingt mit Chemikalien. Trotz Schutzausrüstung kam ein Teil ihrer Hand mit der Chemikalie in Berührung. Die Geschädigte kam zur weiteren Behandlung ins Klinikum.

