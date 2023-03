POL-K: 230331-5-K Räuberischer Angriff auf Taxifahrer (57) in Köln Elsdorf - Zeugensuche

Köln (ots) - Die Polizei Köln sucht nach einem Lkw-Fahrer, der im Verdacht steht, am Donnerstagmorgen (30. März) nach einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 in Höhe Köln-Poll geflüchtet zu sein. Gegen 6.40 Uhr hatte der Auflieger des Gespanns beim Wechsel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen in ...

