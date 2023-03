Polizei Köln

POL-K: 230331-2-K Großkontrollen im Kölner Stadtgebiet - Einsatzleiter Winter zieht positive Bilanz

Köln (ots)

Zusammen mit der Bundespolizei, dem Ausländeramt, der Kämmerei und den Kölner Verkehrsbetrieben hat die Polizei Köln am Donnerstag (30. März) an sieben Brennpunkten im Kölner Stadtgebiet Großkontrollen durchgeführt. "Die Bilanz des Tages macht deutlich, dass Polizeipräsenz an Brennpunkten wichtig für die Sicherheit in der Stadt ist. Wir hören immer wieder, dass die Menschen sich sicherer fühlen, wenn wir als Polizei agieren und ansprechbar sind. Mit über 100 Einsatzkräften haben wir mehr als 230 Personen und Gaststätten kontrolliert. Wir haben Ecstasy, Cannabis, Amphetamin, Heroin und Kokain sichergestellt. Die Einsatzkräfte der Kämmerei haben offene Forderungen vollstreckt." bilanziert der Einsatzleiter Polizeihauptkommissar Winter und stellt in Aussicht, dass die Polizei Razzien und derartige Kontrollen auch in Zukunft mit Netzwerkpartnern durchführen wird.(jk/de)

Übersicht der einzelnen Kontrollpunkte im Detail:

15.45 bis 18 Uhr: Kalk Post, Trimbornstraße, Kalk-Mülheimer Straße

- 100 Personen sowie Gaststätten kontrolliert - vier Sicherstellungen von Cannabis und Heroin - Aufenthalte dreier von der Staatsanwaltschaft gesuchter Personen festgestellt - vier Festnahmen wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland - Sicherstellung eines gestohlenen Fahrrads - Sicherstellung eines verbotenen Einhandmessers - eine Vollstreckung offener Forderung der Kämmerei

17.15 bis 18.45 Uhr: Bahnhof Mülheim

- etwa 10 Personen kontrolliert - zwei Sicherstellungen von Cannabis - eine Vollstreckung offener Forderung der Kämmerei

18 bis 20 Uhr: Ebertplatz

- etwa 20 Personen kontrolliert - Sicherstellungen von über 30 Verkaufseinheiten Cannabis sowie acht Verkaufseinheiten Kokain

18.30 bis 20 Uhr: Neumarkt

- etwa 30 Personen kontrolliert - drei Sicherstellungen von Cannabis und Heroin - fünf Platzverweise für mutmaßliche Dealer - eine Vollstreckung offener Forderung der Kämmerei

20 bis 21.45 Uhr: Wiener Platz

- etwa 30 Personen kontrolliert - drei Sicherstellungen von Amphetamin, Cannabis - Sicherstellung eines verbotenen Einhandmessers - zwei offene Haftbefehle vollstreckt

20 bis 20.45 Uhr: Bahnhof Deutz

- etwa zehn Personen kontrolliert - 14 mal Aufenthaltsermittlungen von der Staatsanwaltschaft gesuchten Personen eingeleitet - eine Sicherstellung von Ecstasy

21 bis 22 Uhr: Bürgerpark Kalk

- 35 Personen kontrolliert - Haftbefehl gegen einen gesuchten Wohnungseinbrecher vollstreckt

