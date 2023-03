Polizei Köln

POL-K: 230330-3-K Mehrere Kilo Betäubungsmittel in Wohnung gefunden - Festnahme

Köln (ots)

Streifenpolizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (29. März) einen 34 Jahre alten Drogendealer in Köln-Sürth festgenommen und bei der Durchsuchung seiner Wohnung rund 2,5 Kilogramm Marihuana und Cannabis beschlagnahmt.

Gegen 23 Uhr waren die Beamten zunächst zu einem hilflos aussehenden Mann auf dem Distelfalterweg gerufen worden. Dort trafen die Einsatzkräfte jedoch auf den nach Marihuana riechenden 34-Jährigen sowie drei seiner mutmaßliche Kunden. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des verdächtigen Kölners Betäubungsmittel in verkaufsfertigen Plastiktütchen, so dass die Staatsanwaltschaft im Anschluss die Durchsuchung der Kellerwohnung in Köln-Sürth anordnete.

Dort fanden die Einsatzkräfte mehrere Marihuana-Pflanzen und beschlagnahmten zudem ein Elektroschockgerät, zwei Armbrüste, mehrere Totschläger, Macheten und etwa 150 Schuss scharfe Munition.

Der wegen Drogendelikten bereits in Erscheinung getretene Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen die drei weiteren Männer wurden Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. (cw/al)

