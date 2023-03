POL-K: 230330-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt auf dem Ottoplatz

Köln (ots) - Nach einem Raubüberfall vom 23. März hat der Geschädigte (24) am Dienstagabend (28. März) gegen 18.45 Uhr einen der Tatverdächtigen (18) am Neumarkt wiedererkannt und den Notruf gewählt. Streifenpolizisten haben den Mann mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung lokalisiert und kurze Zeit später in der Schildergasse / Hohe Straße festgenommen. ...

