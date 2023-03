POL-K: 230331-4-K/BAB Zeugenaufruf: Polizei sucht flüchtigen Lkw-Fahrer nach Unfall auf der A4

Köln (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (30. März) auf der Friedrich-Schmidt-Straße in Köln-Braunsfeld ist eine Autofahrerin (75) in der Nacht im Krankenhaus gestorben. Die 75-Jährige soll mutmaßlich nach einem internistischen Notfall gegen 16.45 Uhr mit ihrem Golf in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Ford Explorer (Fahrer: 49) zusammen gestoßen sein. Der Wagen des ...

