Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230327-2: Fußgänger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall - aktueller Ermittlungsstand

Wesseling (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet insbesondere nach 1er BMW

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 26. März 2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5472222

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Nach intensiven Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Fahndung nach einem an der Front beschädigten BMW der 1er-Reihe aufgenommen. Das Ergebnis der Auswertung des an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteils und mehrere Zeugenaussagen sind belastbare Indizien für diese Fahndungskonkretisierung. Die eigens für diesen Verkehrsunfall eingesetzte Ermittlungsgruppe geht jedem einzelnen Hinweis akribisch nach und ermittelt weiter in alle Richtungen.

Verkehrsunfallermittler haben den an der Unfallstelle gefundenen Gegenstand noch am Wochenende begutachtet und die daran befindlichen Spuren gesichert. Hinweise, dass es sich um ein Bauteil eines BMW handeln könnte, bestätigten sich am Montagmorgen (27. März). Fachleute des Automobilherstellers erklärten, dass der sichergestellte Gegenstand von einem Fahrzeug der 1er-Reihe stammt. Demnach müsste das gesuchte Auto ab dem Jahr 2008 hergestellt worden sein.

Noch am Sonntag führten Polizisten einer Einsatzhundertschaft in Wesseling eine Umfeldbefragung durch. Die Beamten sprachen mit Anwohnern und Passanten, um potentielle Unfallzeugen zu identifizieren. Zudem suchten sie den Bereich der Unfallstelle noch einmal akribisch ab. Aktuell liegen den Ermittlern diverse Zeugenaussagen vor, die sich im Wesentlichen auf einen dunklen BMW beziehen.

Im Hinblick auf die vorliegende Beweislast haben Polizisten bereits in Wesseling ortsansässige Halterinnen und Halter von entsprechenden BMWs aufgesucht und deren Autos in Augenschein genommen. Derzeit erweitern die Ermittler den bislang festgelegten Radius, um den Unfallwagen zeitnah zu finden.

Opferschützer der Polizei werden zeitnah Kontakt zu der Familie des Verstorbenen und zu Ersthelfern aufnehmen. Die umgehende Betreuung der betroffenen Menschen hat für die Polizei hohen Stellenwert.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder einem an der Front beschädigten 1er BMW machen können. Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell