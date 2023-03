Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230327-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - VW Golf mit Baum kollidiert

Brühl (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis hat Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl-Pingsdorf am Sonntagabend (26. März) ist ein Autofahrer (34) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Alleinunfall. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand war der 34-Jährige gegen 20.30 Uhr in seinem VW Golf auf der Euskirchener Straße in Richtung Phantasialandstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der Hausnummer 270 nach links von der Fahrbahn ab. Danach sei der Golf mit einem Baum kollidiert. Nach erster Begutachtung der Spurenlage wurde der VW durch die Wucht des Aufpralls wieder auf die Straße zurück geschleudert und kippte auf die Fahrerseite. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug.

Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Unfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

