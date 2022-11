POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 43 Jahre alter Ladendieb in Haft

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte Einbrecher sind am Freitag (04.11.2022) in mehrere Wohngebäude an der Landauer Straße, der Kolpingstraße, dem Malachitweg, der Azenbergstraße sowie an der Ferdinand-Hanauer-Straße eingebrochen, bei einem Haus am Randweg blieb es beim Versuch. An der Landauer Straße warfen Unbekannte zwischen 09.30 Uhr und 23.30 Uhr ein ...

mehr