POL-K: 230331-7-K Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Ottoplatz - 24-Jährige in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27. März, Ziffer 2 und vom 30 März, Ziffer 1

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5473257

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5475765

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem versuchten Tötungsdelikt auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz von Sonntagnacht (26. März) haben die Ermittler der Mordkommission am Donnerstag (30. März) eine 24 Jahre alte Frau aus Rheinland-Pfalz vorläufig festgenommen. Sie wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der sie aufgrund der Anstiftung zum versuchten Totschlag in Untersuchungshaft schickte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie die Suche nach den Tatverdächtigen dauern weiterhin an.

Die Lichtbilder der Gesuchten sind unter folgendem Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/102236

Hinweise zu der Identität der Männer nehmen die Ermittler der Mordkommission unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/iv)

