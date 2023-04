Polizei Köln

POL-K: 230403-1-K Polizei stellt Einsatzzahlen des Jahres 2022 vor

Presseeinladung

Köln (ots)

Polizeipräsident Falk Schnabel und Leitender Polizeidirektor Martin Lotz stellen am

4. April 2023, um 11 Uhr

im Polizeipräsidium (Forum 3) Walter Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

die Einsatzzahlen des Jahres 2022 vor. Lotz wird dabei als Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz auf die besonderen Anforderungen in den sieben Polizeiinspektionen eingehen und eine Einordnung zu den Veränderungen vor, während und nach der Pandemie vornehmen. Im Weiteren wird er zur Präsenzarbeit an Brennpunkten und sonstigen Örtlichkeiten in Köln und Leverkusen Stellung nehmen, die aufgrund der Erkenntnisse aus der Einsatz-, Verkehrs-, und Kriminalitätsstatistik im Fokus der Polizeiarbeit stehen.

Medienvertreter erhalten ein ausgedrucktes Handout zu Beginn des Pressetermins, das alle wesentlichen Informationen enthält. Die Einsatzstatistik wird zudem ab 11 Uhr auf der Homepage der Polizei Köln (Link) verfügbar sein.(de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell