POL-K: 230405-1-K Münzautomaten in Köln-Ehrenfeld aufgebrochen - Festnahme

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (5. April) einen mutmaßlichen Einbrecher (20) in Köln-Ehrenfeld festgenommen. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen mit einem weiteren Unbekannten mehrerer Münzautomaten in einer Waschanlage in der Oskar-Jäger Straße in Köln-Ehrenfeld aufgebrochen zu haben. Gegen 2.30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge (43) die Polizei alarmiert, als er beobachtete wie sich die Männer mit einer Brechstange an den Automaten zu schaffen machten. Anschließend liefen beide mit ihrer Beute in Richtung Widdersdorfer Straße. Polizisten beendeten die Flucht des 20-Jährigen auf Höhe des Maarweg - Festnahme.

Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 53 prüfen aktuell, ob er für weitere Automatenaufbrüche in der Vergangenheit verantwortlich ist.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des als schlank beschriebenen, ca. 20 - 25 Jahre alten und etwa 1,70 - 1,80 Meter großen Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 53 zu melden. (sw/kk)

