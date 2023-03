Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am 04.03.22 kam es zur Nachtzeit in der Saarstraße in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher befuhr mit seinem PKW die Saarstraße in Fahrtrichtung Hoppstädten-Weiersbach und rammte dabei einen parkenden PKW. Der parkende PKW wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Ein drittes parkendes Fahrzeug wurde durch aufgeschleuderte Fahrzeugteile beschädigt. An zwei der drei betroffenen PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrzeugführer samt beschädigten PKW angetroffen werden. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Gegen den Fahrer werden Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

