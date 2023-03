Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Trier (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 02.03.2023 gegen 17:00 Uhr und dem darauffolgenden Freitag gegen 00:30 Uhr, kommt es in der Güterstraße in Trier, in Höhe des Anwesens Nr. 55, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wird ein am Fahrbahnrand im Parkbereich parkender grauer Mazda an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Position der Beschädigung am PKW des Geschädigten, könnte die Beschädigung durch ein Fahrzeug verursacht worden sein, welches die in unmittelbarer Nähe zur Unfallörtlichkeit befindliche Tiefgarage in Fahrtrichtung Domänenstraße verlassen hat. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder -verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Trier, 0651/9779-5210, in Verbindung zu setzen.

