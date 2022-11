Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf Kreisverkehr Industriestraße/Bohlinger Straße

Singen (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf dem Kreisverkehr Industriestraße/Bohlinger Straße zu einem Unfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro gekommen. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Skoda auf der Industriestraße in Richtung Worblinger Straße. Im Kreisverkehr stieß der Skoda mit einem von der Bohlinger Straße kommenden und den Kreisverkehr geradeaus überquerenden BMW eines 32 Jahre jungen Mannes zusammen. Verletzt wurde niemand.

