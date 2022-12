Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - brennender Briefkasten

Rülzheim (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizeiinspektion Germersheim über einen brennenden Briefasten in der Schulstraße in Rülzheim informiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Briefkasten wurde ein abgebrannter Feuerwerkskörper aufgefunden. Die darin befindlichen Briefe wurden durch das Feuer teilweise vollständig verbrannt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

