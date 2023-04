Polizei Köln

POL-K: 230404-2-K Drei verletzte Fußgänger bei Unfällen im Rechtsrheinischen

Köln (ots)

Bei Unfällen mit beteiligten Fußgängern sind am Montag (3. April) im rechtsrheinischen Köln zwei Kinder (7,12) sowie ein 53 Jahre alter Mann teils schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen erfasste ein Radfahrer (33) gegen 16.20 Uhr den siebenjährigen Junge, als dieser zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat, um den Siebenschönweg zu überqueren. Ein Rettungswagen fuhr das Kind mit einem Beinbruch in ein Krankenhaus.

Rund zwei Stunden später soll auf dem Stammheimer Ring ein in Richtung Flittard fahrender Vauxhall-Fahrer (49) den Kölner (53) und seine Tochter erfasst haben. Beide überquerten kurz vor der Kollision den Fußgängerüberweg in Höhe der Bushaltestelle. Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen ebenfalls mit einer Beinverletzung in eine Klink. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat 2 die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (al/kk)

