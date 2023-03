Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einladung: Präventionsteam der Bundespolizei simuliert Taschendiebstahlstricks live und informiert Reisende am Kölner Hauptbahnhof

Zum Start in die Osterferien möchte die Bundespolizei am Freitag den 31.03.2023 alle Reisenden auf eine ganz besondere Art zum Thema Taschen- und Gepäckdiebstahl sensibilisieren: Es werden die Tricks der Taschendiebe live vorgeführt!

Am letzten Schultag vor den Osterferien rechnet die Bundespolizei mit erhöhtem Reiseaufkommen nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Bahnhöfen und Haltepunkten. Da Taschendiebe und -diebinnen insbesondere günstige Tatgelegenheiten, wie Orte mit vielen Menschen ausnutzen, setzt die Bundespolizei genau hier an: Von ca. 11:00-18:00 Uhr informiert die Bundespolizei an einem Informationsstand im Kölner Hauptbahnhof über gängige Methoden des Trickdiebstahls und zeigt diese auch live vor. Außerdem gibt das speziell geschulte Präventionsteam Tipps und Tricks, wie sich potentielle Opfer schützen können. Weitere Bundespolizisten und -polizistinnen sprechen gezielt Reisende an, die z.B unaufmerksam sind und dabei ihr Reisegepäck aus den Augen lassen.

Die Bundespolizei erhofft sich damit einen Verdrängungseffekt zum Start in die Osterferien, aber auch eine langfristige Sensibilisierung, da in Gesprächen mit Reisenden immer wieder die Argumentation fällt, dass ihnen so etwas nicht passieren würde. Durch gezielte Ansprachen und der Konfrontation mit einem "gespielten Diebstahl" sollen die Reisenden überzeugt werden, wie einfach sich Täter und Täterinnen unbemerkt Zugang zu ihren Wertgegenständen verschaffen können. Unterstützt wird die Bundespolizei Köln dabei von einem speziell geschulten Präventionsteam aus Berlin.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter wenden sich bitte bis Mittwoch, den 29. März 2023 an die untenstehenden Kontaktdaten.

