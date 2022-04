Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bus fährt gegen Bahnschranke

Lehmen (ots)

Am Morgen des 28.04. um 7 Uhr kam es in Lehmen an der Mosel an dem Bahnübergang zur B 416 zu einem Vorfall bei dem ein weißer Omnibus gegen die sich senkende Bahnschranke stieß. Der Bus entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. An der Bahnschranke entstand Sachschaden, zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs oder der Fahrzeuginsassen kam es aber nicht. Vermutlich ist dieser Unfall von den Insassen wartender Fahrzeuge beobachtet worden. Die Polizei Brodenbach bittet diese Personen sich zu melden. Telefon 02605 - 98021510.

