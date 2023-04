Polizei Köln

POL-K: 230406-2-K/LEV Zeugensuche nach Sachbeschädigungen in Leverkusen-Hitdorf

Köln (ots)

Nach der Sachbeschädigung an einem Kirchengebäude in Leverkusen Hitdorf am frühen Donnerstagmorgen (6. April) ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Gegen 6.45 Uhr bemerkten Passanten den Brand am Eingangsportal der Kirche St. Stephanus auf der Rheinstraße und wählten den Notruf. Bereits zwei Stunden zuvor hatte ein aufmerksamer Anwohner ein Feuer an der Scheibe eines Geländewagens auf der Langenfelder Straße Ecke Hitdorfer Straße bemerkt und ebenfalls die Einsatzkräfte verständigt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 sicherten vor Ort Spuren und prüfen aktuell, ob es einen Zusammenhang gibt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. (sw/iv)

