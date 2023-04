POL-K: 230406-3-K Fußgänger von KVB-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Köln (ots) - Ein alkoholisierter 22-Jähriger hat sich auf der Flucht vor der Polizei am Mittwochabend (5. April) in Köln-Deutz mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Opel überschlagen. Am Fahrzeug waren in Köln gestohlene Kennzeichen angebracht. Der junge Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Krankenhaus ordneten Polizisten eine Blutprobe an. Eine Zivilstreife hatte den jungen Mann gegen 20 ...

