Polizei Bielefeld

POL-BI: Ostring: Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Bielefeld (ots)

Ku / Bielefeld-Oldentrup, Ostring - Bechterdisser Straße Am 20.02.2023 gegen 16:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Ostring - Bechterdisser Straße ein Auffahrunfall bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Zur Unfallzeit musste ein 40jähriger Bielefelder mit seinem PKW Hyundai verkehrsbedingt vor der dortigen Lichtzeichenanlage bremsen. Der nachfolgende 34jährige Fahrer eines VW Crafter aus dem Kreis Gütersloh bemerkte den Anhaltevorgang augenscheinlich zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des Crafter als auch die Insassen des Hyundai, eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern (fünf und acht Jahre), wurden verletzt und zur Abklärung der Schwere der Verletzungen in Bielefelder Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Da es sich bei dem Hyundai um ein Elektro-Fahrzeug handelt, musste spezielles Abschleppmaterial, hier ein Spezialcontainer, eingesetzt werden. Durch die Unfallaufnahme wurden geringe Verkehrsbeeinträchtigungen verursacht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell