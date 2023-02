Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Personenschaden, Paderborner Straße-Schlinghofstraße

Bielefeld (ots)

Ku / Bielefeld - Dalbke Am Nachmittag des 20.02.2023 gegen 16:20 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Paderborner Straße / Schlinghofstraße ein Unfall, bei dem sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zuzogen. Aufgrund eines Abbiegefehlers kam es zu einer Kollision der beiden beteiligten PKW auf der Paderborner Straße. Nach derzeitigem Stand beabsichtigte ein 30jähriger Bielefelder mit einem VW von der Schlinghofstraße in die Paderborner Straße abzubiegen. Ein 22jähriger aus Schloß-Holte befuhr mit einem Dodge die Paderborner Straße in Richtung Stukenbrock. Beim Zusammenstoß wurden beide PKW so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden nach Erstversorgung durch eingesetzte Rettungskräfte vor Ort entlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten wurde die Paderborner Straße in beide Richtungen gesperrt. Im Feierabendverkehr kam es zu leichten Verkehrsstörungen.Der Verkehr wurde um 17:35 Uhr wieder frei gegeben. Bei den erforderlichen Verkehrsmaßnahmen wurde die Bielefelder Polizei zeitweise durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Gütersloh unterstützt.

