Polizei Köln

POL-K: 230410-1-LEV Zehn Verletzte bei Verkehrsunfall in Leverkusen-Rheindorf

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem SUV (Fahrerin: 37) und einem Taxi (Fahrer: 38) sind am Sonntagabend (9. April) in Leverkusen-Rheindorf zehn Personen verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war die SUV-Fahrerin gegen 22.45 Uhr auf der Löhstraße in Richtung "An der Dingbank" gefahren. An der Kreuzung mit der Felderstraße soll sie ungebremst in den Kreuzungsbereich gefahren sein, wo sie mit dem in Richtung Yitzhak-Rabin-Straße fahrenden Taxi zusammenstieß. Die 37-Jährige sowie ihr 9-Jähriges Kind wurden schwer verletzt. Die drei weiteren Kinder (6, 7, 12) im SUV kamen, wie auch der Taxi-Fahrer, mit leichten Verletzungen davon. Die vier Fahrgäste im Taxi (46, 50, 60, 73) wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Das VU-Team war im Einsatz. (jk/de)

