FW-HEI: Nachfolge steht fest - Martin Dreßler wird neuer Kreiswehrführer

Dithmarschen (ots)

Am 27.10.22 ging aus der Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Dithmarschen ein Nachfolger für den amtierenden Kreiswehrführer Sönke Hanßen hervor. Martin Dreßler (41) konnte sich mit 96 Stimmen der 180 anwesenden Delegierten gegen Michael Friederichs durchsetzen. Martin Dreßler ist seit fünf Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr tätig und wohnt seit 1994 in Dithmarschen. Der gebürtige Westberliner ist stellvertretender Wehrführer in Stelle-Wittenwurth. Die Amtszeit Hanßens endet am 31.12.2022 und Martin Dreßler wird ab dem 01.01.2023 als neuer Kreiswehrführer tätig werden.

