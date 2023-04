Polizei Köln

POL-K: 230411-5-K Jugendlicher nach zwei Einbrüchen festgenommen

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (8. April) ist ein 17-Jähriger von einem Anwohner (20) der Zietenstraße in seiner Wohnung überrascht und auf seiner Flucht von der Polizei in Köln-Weidenpesch festgenommen worden. Polizisten stellten die Beute aus dem Einbruch bei ihm sicher. Nach der Aussage einer Zeugin (49) steht der junge Mann im Verdacht, nach dem ersten Einbruch einen weiteren Einbruchsversuch auf der Rennbahnstraße unternommen zu haben. Hier soll er versucht haben, die Tür einer Wohnung aufzutreten. Dabei war er der Zeugin aufgefallen.

Ein Richter schickte den jungen Mann, der bereits wegen Diebstahls hinreichend in Erscheinung getreten ist, in Haft. (st/de)

