Polizei Köln

POL-K: 230411-7-K Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Ottoplatz - Fall bei Aktenzeichen XY

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 27. März Ziffer 2, 30. März Ziffer 1 und 31. März Ziffer 7

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5473257 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5475765 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5477302

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Ottoplatz vom 26. März in Köln-Deutz wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwochabend (12. April) ausgestrahlt. Die Polizei Köln sucht weiterhin nach den vier Männern. Die Bilder der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/102236.

Seit dem 30. März sitzt eine 24 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag in Untersuchungshaft. Die Ermittler schließen daher nicht aus, dass auch die Gesuchten Bezüge nach Rheinland-Pfalz haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nehmen die Hinweise unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/cs)

