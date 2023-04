Polizei Köln

POL-K: 230411-8-K Kontrolle am Brennpunkt Kalk mit weitreichenden Folgen Polizei stellt scharfe Schusswaffe, Munition, Drogen und mutmaßlich gestohlene Autoteile sicher

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Wie wichtig die Arbeit der Polizei an Kriminalitätsbrennpunkten für die Sicherheit in Köln ist, zeigt ein Fall von Freitagmorgen (7. April) aus Köln-Kalk. Was als einfache Drogenkontrolle auf der Kalk-Mülheimer Straße am frühen Morgen begann, endete dank der Hartnäckigkeit der Polizisten mit der Sicherstellung einer scharfen Schusswaffe (Kal. 9mm) mit gefülltem Magazin sowie 300 Patronen anderer Kaliber. Auch eine Machete, ein gestohlenes Mobiltelefon, zwei Plagiatsuhren der Marken ROLEX und TISSOT sowie mutmaßlich entwendete Autoteile stellten die Beamten neben 250 Gramm Cannabis, 5 Gramm Kokain und diversen Kleintabletten sicher. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen an. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell