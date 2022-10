Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall am Kreisverkehr - Autofahrer gesucht

Am Kreisverkehr Münsterstraße/Hansestraße/Lohausstraße ist am späten Donnerstagnachmittag eine 16-Jährige aus Haltern am See mit ihrem Leichtmotorrad gestürzt. Die Jugendlich war gegen 17.50 Uhr von der Lohausstraße in den Kreisverkehr gefahren, sie wollte weiter Richtung Innenstadt. An der Hansestraße fuhr ein Autofahrer in den Kreisverkehr. Um einen drohenden Zusammenstoß zu verhindern, wollte die 16-Jährige ausweichen, geriet dann aber in Schräglage und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Nach ihm wird gesucht. Beschreibung des Fahrers: männlich, etwa 55 Jahre alt, kurze schwarze Haare, Brillenträger. Er war in einem schwarzen Kleinwagen unterwegs. Das Kennzeichen soll mit "RE" begonnen haben. Und er saß offenbar alleine im Auto. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem gesuchten Autofahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das geht unter anderem über die kostenlose Telefonnummer 0800/2361 111.

