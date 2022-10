POL-RE: Marl: Tatverdächtiger mit Phantombild gesucht

Recklinghausen (ots) - Haltern am See: Auf der Blumenstraße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde und wenn, was erbeutet wurde, ist noch unklar. Die unbekannten Täter gelangten über eine Terrassentür ins Haus. Der Einbruch wurde am Mittwochabend festgestellt, die Tat selbst kann aber schon wenige Tage zurückliegen. Herten: Auf der Langenbochumer Straße in Westerholt wollten unbekannte Täter ...

