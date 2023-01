Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen kurz vor 03:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Gebäude in der Carl-Zeiss-Straße in Schönaich ein. Im Erdgeschoss schlug der Täter ein Fenster ein und verschaffte sich mutmaßlich so Zutritt zum Gebäudeinneren. Anschließend durchwühlte er sämtliche Räumlichkeiten im Erd- sowie Obergeschoss. Nachdem der Täter eine Türe im Obergeschoss aufbrach wurde eine Hausbewohnerin auf die Geräusche aufmerksam. Bei einer Nachschau stieß sie auf den Täter und ertappte ihn auf frischer Tat. Dieser ergriff daraufhin sofort die Flucht. Er soll zwischen 30 und 50 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von untersetzter Figur gewesen sein. Er hatte dunkelblonde kurze Haare und trug eine schwarze Jacke. Die Höhe des möglichen Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die Schadenshöhe wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

