POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Feuerwerkskörper setzt Hecke in Brand

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Feuerwerkskörpers entstand am Sonntag gegen 04:30 Uhr ein Brand in einer Thuja-Hecke auf einem Grundstück in der Cheruskerstraße in Gäufelden-Tailfingen. Die Hecke brannte auf einer Länge von etwa 15 Metern nieder. Anschließend griffen die Flammen auf einen unmittelbar anschließenden Holzschuppen über, welcher daraufhin ebenfalls abbrannte. In dem Schuppen befand sich neben Brennholz auch ein Fahrrad und ein elektrischer Krankenfahrstuhl. Das auf dem Grundstück stehende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Gäufelden (fünf Fahrzeuge und 30 Einsatzkräfte) und Herrenberg (zwei Fahrzeuge und zehn Einsatzkräfte) rückten aus und konnten den Brand löschen.

