Polizei Köln

POL-K: 230414-6-K Plakataktion nach Tötungsdelikt in Köln-Stammheim

Ein Dokument

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13. März, Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5461556

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Tötung eines 23 Jahre alten Mannes in Köln-Stammheim am Sonntagabend (12. März) wird die eingesetzte Mordkommission morgen (14. April) um 10 Uhr Plakate in deutscher, türkischer und polnischer Sprache im Umfeld des Tatortes auf der Moses-Heß-Straße aufhängen. Die Polizei bittet Zeugen oder Mitwisser, sich bei der Mordkommission unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Treffpunkt für interessierte Medienvertreter:

10 Uhr

Moses-Heß-Straße 1 51061 Köln-Stammheim

Ramona Breuer, Leiterin der Mordkommission, steht vor Ort für O-Töne zur Verfügung. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell