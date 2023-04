Polizei Köln

POL-K: 230415-1-K Palästinensische Versammlung in Köln-Mülheim von der Polizei aufgelöst - Ermittlungen gegen Versammlungsleiter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Samstagnachmittag (15. September) zwei Versammlungen mit palästinensischen Bezug begleitet. Während die Versammlung in der Innenstadt vom Versammlungsleiter gegen 16 Uhr nach ersten Erkenntnissen ohne Zwischenfälle beendet wurde, löste die Polizei den Aufzug in Mülheim am Ort der Abschlusskundgebung (Wiener Platz) gegen 17.15 Uhr aufgrund von Verstößen gegen die Auflagen auf. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Teilnehmer mehrfach zur Gewalt gegen das israelische Volk aufgerufen haben. Die Polizei hat gegen einen Versammlungsteilnehmer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er soll mit einem Schild in arabischer Schrift zur Gewalt gegen Israel aufgerufen haben. Polizisten stellten das Schild sicher. Gegen den Versammlungsleiter hat die Polizei zudem wegen mehrerer Verstöße gegen die gestern erteilten Auflagen ein Strafverfahren eingeleitet. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell