POL-GM: Einbrecher stehlen Autos - 18-Jähriger festgenommen

Wipperfürth / Hückeswagen / Kürten (ots)

Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wipperfürth haben Kriminelle die Schlüssel von zwei Autos gestohlen und sind kurz darauf mit den Autos davongefahren. Die Polizei konnte inzwischen beide Autos sicherstellen und einen der Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 01.50 Uhr am Mittwoch (15. Februar) hatten Bewohner der Straße Ommer den Einbruch in ihr Haus bemerkt und die Polizei verständigt. Die Einbrecher hatten zu diesem Zeitpunkt gerade mit einem BMW sowie einem Mercedes die Flucht angetreten. In Hückeswagen kamen einem Streifenwagen die beiden Fahrzeuge auf der K 5 in Hückeswagen-Kleineichen entgegen und beschleunigten beim Anblick des Streifenwagens stark. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und fanden wenig später den Mercedes an der Einmündung mit der B 237 verunfallt im Straßengraben. Der Fahrer, ein 18-Jähriger aus Jüchen, hatte beim Abbiegen die Kontrolle über den Wagen verloren und war von der Straße abgekommen. Zwar versuchte der junge Mann noch zu Fuß in ein Waldgebiet zu flüchten, konnte aber wenig später von der Streifenwagenbesatzung eingeholt und festgenommen werden.

Der Fahrer des zweiten Wagens, ein weißer BMW X3 mit Gummersbacher Kennzeichen, konnte unerkannt flüchten. Der BMW konnte gegen halb drei in der Nacht in einem Waldgebiet bei Kürten-Dürscheid verlassen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der in Hückeswagen festgenommene 18-Jährige, der im Übrigen auch keine Fahrerlaubnis hat, wurde am Nachmittag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Ermittlungen zu dem zweiten Fahrer und eventuell weiterer Mittäter dauern derzeit noch an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Tatort in Wipperfürth beziehungsweise hinsichtlich des gestohlenen BMWs verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

