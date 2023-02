Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe nehmen bei Wohnungseinbruch Schrank mit

Wiehl (ots)

Ungewöhnliche Beute haben Diebe am Dienstagabend (14. Februar) bei einem Einbruch in Wiehl-Drabenderhöhe gemacht - neben Schmuck und einer Machete nahmen sie auch einen 140 cm hohen Schrank mit.

Entdeckt hatte den Einbruch eine Bewohnerin des Zweifamilienhauses in der Marienfelder Straße, die gegen 23.30 Uhr nach Hause kam und beim Betreten des Hauses noch ein dumpfes Geräusch aus ihrer Wohnung hörte. Unbekannte hatten die Terrassentüre ihrer Wohnung aufgebrochen und anschließend mehrere Räume durchsucht. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Einbrecher einen etwa 140 cm hohen, weißen Schrank, in dem sich diverser Schmuck befand. Zudem nahmen die Diebe noch eine als Wandschmuck dienende Machete an sich.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell