POL-Nordsaarland: Trickdiebstahl durch mutmaßlich falsche Pflegedienstmitarbeiterin

Wadern (ots) - Nur 9 Stunden konnte sich eine Ladendiebin an ihrem gestohlenen, bordeauxroten Damenmarkenkleid erfreuen. Die 67-jährige Frau südosteuropäischer Staatsangehörigkeit, wohnhaft in einem Ortsteil von Losheim am See, nahm am 05.07.2022 um 10.35 Uhr in einem Waderner Einkaufsmarkt das Kleid mitsamt Bügel an sich und verstaute es in einer Tasche. Sie verfrachtete das Kleid so zum Ausgang, wedelte dort mit ...

mehr