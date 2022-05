POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Keltern (ots) - Unter erheblicher Alkoholeinwirkung war am Sonntag um 01.45 Uhr ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Opel in Keltern unterwegs. Eine Polizeistreife hielt den Fahrer in Keltern in der Östlichen Friedrichstraße im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle an. Beim Ansprechen des Fahrers stellte die Polizeistreife Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den ...

