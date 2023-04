Polizei Köln

POL-K: 230417-2-Lev Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in die Kindertagesstätte auf der Küppersteger Straße in Leverkusen sucht die Polizei Zeugen. Polizisten nahmen in Tatortnähe einen Tatverdächtigen (32) fest und suchen nun Zeugen, die ihn gegebenenfalls am Tatort gesehen haben.

In der Nacht zu Montag (17. April) war eine Reinigungskraft (m29) gegen Mitternacht in der Kita auf einen Einbrecher gestoßen und hatte die Polizei gerufen. Ein Streifenteam stellte den 32-Jährigen nur wenige Minuten später in der Hardenbergstraße. Bei dem Mann stellten die Einsatzkräfte zwei Schraubendreher, einen Seitenschneider und Handschuhe sicher.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 57 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

