Polizei Köln

POL-K: 230419-1-K Kiosk-Räuber in Porz-Urbach flüchtet mit E-Scooter - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Dienstagabend (18. April) soll ein mit schwarzer Jacke, schwarzer Basecap und schwarzer Sonnenbrille bekleideter Räuber einen Kiosk in Köln Porz-Urbach überfallen haben. Gegen 18.10 Uhr habe der mit einer OP-Maske unkenntlich gemachte Verdächtige den Verkaufsraum am Marienplatz betreten, nachdem er kurz zuvor einen E-Scooter gegenüber geparkt hatte, so der Geschädigte später gegenüber Polizisten. Der Maskierte habe dann auf eine Vitrine mit Handys gedeutet und den Inhaber (58) mit einer Pistole bedroht. Als dieser spontan versuchte, dem Angreifer die Waffe zu entreißen, flüchtete der Räuber nach kurzem Gerangel ohne Beute nach draußen und fuhr mit dem E-Scooter davon. Ein Zeuge (60) verfolgte den Verdächtigen mit seinem Rad über die Memeler Straße, Dorotheenstraße, Königsberger Straße, Humboldtstraße, Bonner Straße, Planckstraße bis zur Hertzstraße. Dort verlor der Radfahrer den mutmaßlichen Räuber aus den Augen. Das Kriminalkommissariat 14 bittet weitere Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

