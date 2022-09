POL-MA: Eberbach: Scheibe am Gymnasium zerstört - Zeugen gesucht

Weinheim (ots) - Seit Sonntag kam es in Weinheim zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Zwischen Sonntag, 14:30 Uhr und Montag, 7:45 Uhr, schlugen Unbekannte in der Gundelbachstraße ein Dreieckfenster eines Iveco ein und entwendeten Bekleidungsgegenstände. Auf die gleiche Weise gelangten die Täter im ähnlichen Tatzeitraum in einen Ford in der Ehretstraße. Aus dem in einer ...

mehr