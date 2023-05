Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Steinfurt, Emsdetten (ots)

Am Sonntagmorgen (14.05.2023) gegen 02.56 Uhr ereignete sich auf dem Grevener Damm (B 481) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Rheine war mit seinem Opel Meriva auf der B481 in Fahrtrichtung Emsdetten unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender 34-jähriger Fahrzeugführer aus Emsdetten fuhr mit seinem VW Touareg auf den vorausfahrenden Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Opel zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem Seitenstreifen der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Emsdettener verlor bei dem Zusammenstoß die Kontrolle über seinen VW Touareg. Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Da der Unfallverursacher alkoholisiert war, ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an und stellte den Führerschein des unverletzten Fahrers sicher. Der Fahrer des Opel Meriva wurde von Rettungskräften schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B219 komplett gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 12:00 Uhr aufgehoben. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei ca. 55.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell