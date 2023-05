Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (07.05.2023) kam es an einer Bar an der Straße An der Umfluth zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Ibbenbürener im Alter von 28 und 33 Jahren waren gegen 01.00 Uhr auf dem Weg zum Parkplatz in der Nähe der Bar. Plötzlich kamen zwei Männer auf sie zu, die von drei Frauen begleitet wurden. Nach einer kurzen Ansprache der beiden Männer schlugen diese unvermittelt auf die beiden Ibbenbürener ein, die dadurch verletzt wurden. Die Täter flüchteten anschließend. Einer der beiden Männer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1.80 Meter bis 1.85 Meter groß und circa 22 bis 25 Jahre alt. Er hat blonde Haare, blaue Augen und einen Schnurrbart. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine braune Weste und eine dunkle Hose. Besonders auffällig waren seine beiden komplett tätowierten Arme. Er soll von einer der Frauen, die die beiden Täter begleitet haben, "Maurice" genannt worden sein. Zum zweiten Täter gibt es keine konkrete Beschreibung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern oder den drei Frauen geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

