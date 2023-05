Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Recke, Diebe stehlen Tachos von Pedelecs und E-Bikes, Tipp der Polizei

Kreis Steinfurt (ots)

In den vergangenen Wochen sind bei der Kreispolizeibehörde Steinfurt immer wieder Anzeigen wegen gestohlener Tachos von Pedelecs und E-Bikes eingegangen. Der Wert solcher Tachometer - oder auch Fahrradcomputer beziehungsweise Displays - liegt oft im dreistelligen Bereich. Ein Diebstahl ist also ziemlich ärgerlich. In vielen Fällen waren die Displays sogar fest am Rad montiert. Das hielt die Diebe jedoch nicht auf. In Recke gab es seit Anfang April mindestens fünf solcher Diebstähle. An der Hauptstraße in der Innenstadt entwendeten Diebe am Dienstag (09.05.23) gegen 12.45 Uhr den Tacho von einem Fahrrad. Das Rad stand am Edeka-Markt. Nur einen Tag zuvor (08.05.23) wurde ebenfalls an der Hauptstraße in der Nähe des Marktes ein Tachometer gestohlen, zwischen 15.00 und 15.30 Uhr. Weitere Diebstähle ereigneten sich im April an der Kirchstraße, an der Poststraße und an der Steinbecker Straße. Aber auch aus Rheine, Emsdetten, Ibbenbüren und Mettingen wurden mehrere Diebstähle von Fahrradcomputern bzw. Displays gemeldet. Die Polizei rät dringend dazu, hochwertige Zubehör-Teile von E-Bikes, Pedelecs und Fahrrädern immer mitzunehmen. Das gilt sowohl für Fahrradcomputer bzw. Tachometer, als auch für Akkus und Helme. Außerdem sollten Besitzer ihre Räder mit zertifizierten, stabilen Schlössern an einem festen Gegenstand anschließen. Geben Sie den Dieben keine Chance! Weitere Tipps der Kreispolizeibehörde zum Thema Fahrraddiebstahl: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/das-fahrrad-registrieren-lassen-und-richtig-sichern

