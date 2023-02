Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haltestellen entglast

Jena (ots)

Am Freitagabend wurde die Beschädigung der Bushaltestelle "Gustav- Fischer-Straße" am Magdelstieg gemeldet. Hier trat ein unbekannter männlicher Täter gegen die Scheibe, so dass diese zerbrach. Ebenso entglaste ein unbekannter Täter am Samstagabend eine Scheibe der Straßenbahnhaltestelle "Alte Burgauer Brücke" in der Göschwitzer Straße. In beiden Fällen wurde ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro angenommen.

