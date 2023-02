Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angefahren

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag fuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Jena-Nord auf die Altenburger Straße auf. Hierbei übersah der Opel-Fahrer eine querende Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die 58-Jährige Fußgängerin klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen am rechten Bein und wurde zur weiteren Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in das Klinikum nach Jena verbracht.

