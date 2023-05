Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Mehrere Autoaufbrüche in einer Nacht

Lengerich (ots)

Die Polizei hat weitere Anzeigen zu Autoaufbrüchen in Lengerich aufgenommen. Alle Taten ereigneten sich zwischen Mittwochabend (10.05.23) und Donnerstagmorgen (11.05.23), teils nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. In den meisten Fällen machten die Täter Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen und appelliert: Lassen Sie niemals Wertsachen, Geld, Schmuck, Portemonnaies, Taschen oder Rucksäcke im Auto zurück!

Am Mühlenesch, nahe der Straße Esch, schlugen unbekannte Täter die rechte vordere Seitenscheibe eines blauen VW Golf ein. Aus dem Wagen stahlen sie einen Laptop. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch um Mitternacht und 07.45 Uhr am nächsten Morgen. An derselben Straße wurde noch ein weiterer Pkw angegangen - zwischen Mittwoch gegen 21.00 Uhr und Donnerstag gegen 11.00 Uhr. An einem weißen VW Golf wurde dort die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde offenbar nichts.

Aus nahegelegenen Straßen wurden weitere Diebstähle aus Autos gemeldet. An der Tecklenburger Straße wurden die Scheiben von zwei Wagen eingeschlagen. Aus einem schwarzen Seat Leon stahlen die Autoaufbrecher eine Geldbörse. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr und Donnerstag, 06.15 Uhr. Aus einem schwarzen Suzuki Splash wurde eine Handtasche entwendet. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch und 06.00 Uhr am Donnerstag. Ein dritter Aufbruch ereignete sich zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.20 Uhr an einer weiteren Stelle an der Tecklenburger Straße, auf Höhe der Straße Weidenstraße. Dort wurde die linke, vordere Seitenscheibe eines weißen BMW 116 zerstört und aus dem Fahrzeuginneren ein Portemonnaie entwendet.

Am Sonnenweg zerstörten Unbekannte die vordere rechte Scheibe eines grauen Skoka Suberb. Die Tat ereignete sich ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 22.00 Uhr am Vorabend und 06.15 Uhr am Donnerstagmorgen. Aus dem Wagen wurde eine Geldbörse gestohlen.

Am Feldweg, nahe der Straße Diersmanns Weg, schlugen unbekannte Täter die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines blauen Kia Rio ein. Dies geschah zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 07.30 Uhr am Donnerstag. Zwei Schultertaschen wurden aus dem Auto gestohlen.

Die Wache in Lengerich nimmt zu den Autoaufbrüchen Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell