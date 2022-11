POL-HM: Fünf zum Teil schwerverletzte Personen durch zwei Verkehrsunfälle bei Bad Münder

Bevern (ots) - Am Montagvormittag, 14.11.2022, gegen 11 Uhr verschafft sich ein unbekannter Betrüger, unter der Legende eines Mitarbeiters der Samtgemeinde Bevern, Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Münchhausenstraße, in Bevern. Dieser habe angegeben, den Wasserdruck überprüfen zu müssen und bekam so Zutritt in die Wohnung der 90-jährigen Bewohnerin. Der vermeintliche Wasserwerker habe der Dame gegenüber ...

mehr