Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hinweise auf falsche Wasserwerker in Bad Pyrmont - Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am heutigen Vormittag, 14.11.2022, gegen 08:15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Betrüger, unter der Legende eines Wasserwerkers des Ordnungsamtes, Zutritt in eine Wohnung im Forstweg, in Bad Pyrmont. Dieser habe angegeben den Wasserdruck überprüfen zu müssen und zeigte einen gefälschten Mitarbeiterausweis vor. Aufgrund des kompetenten Eindrucks des Mannes, ließ die 75-Jährige Bewohnerin ihn in ihre Wohnung. Danach schickte er die Dame unter anderen Vorwänden in andere Räumlichkeiten. In der unbeobachteten Zeit habe der falsche Wasserwerker Schmuck im vierstelligen Bereich aus dem Schlafzimmer der 75-Jährigen entwendet und flüchtete anschließend unbemerkt aus der Wohnung. Der mögliche Täter wird beschrieben als 1,80 m und mit dunklen krausen Haaren. Bekleidet sei er mit einem sog. "Blaumann" gewesen. Sachdienliche Hinweise oder ähnlich gelagerte Sachverhalte in der Umgebung nimmt die Polizei Bad Pyrmont unter der 05281/94060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell