Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Exhibitionist gefasst

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): In Anwaltskanzlei eingebrochen

In eine Anwaltskanzlei in Bernhausen in von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und acht Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Darin suchte der Einbrecher nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß er dabei auf eine Geldkassette, die er ausplünderte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Flughafen gegen einen 37-Jährigen. Zwei Frauen beobachteten am Freitagvormittag, gegen neun Uhr, wie der Mann in einem Bus am Airport Terminal an seinem Glied manipulierte und sie direkt abschaute. Er konnte durch die alarmierten Polizeikräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 37-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Weilheim (ES): Pedelecfahrerin mit Pfosten kollidiert

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Radlerin am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Rosenstraße erlitten. Aus noch unbekannter Ursache ist die 67-jährige Frau gegen 10.40 Uhr mit ihrem Pedelec mit einem Pfosten der Durchfahrtssperre kollidiert und hierdurch zu Fall gekommen. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Augenscheinlich war nur am Pedelec geringfügiger Schaden entstanden. (jp)

Nürtingen (ES): Fahrrad kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung Oberboihinger-/Schlosserstraße erlitten. Der Lenker eines Skoda war gegen 7.30 Uhr auf der Oberboihinger Straße unterwegs und bog an der Einmündung mit der Schlosserstraße nach links in diese ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Skoda und einem auf dem Geh- und Radweg die Einmündung querenden Kind auf einem Fahrrad. Das Kind zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. (rn)

Balingen (ZAK): Fußgänger angefahren

Ein Fußgänger ist am Freitagvormittag in Balingen von einem Auto angefahren worden. Gegen 10.10 Uhr war eine 63 Jahre alte Frau mit einem Mitsubishi in der Wilhelmstraße unterwegs und übersah beim Verlassen des Kreisverkehrs in die Paulinenstraße einen 75-jährigen Fußgänger, der bereits auf dem Zebrastreifen war. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der Senior verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. Am Auto war augenscheinlich kein nennenswerter Schaden entstanden. (mr)

Bitz (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Bitz musste ein Kind vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 12.25 Uhr eine 28-jährige VW Golf-Lenkerin die Truchtelfinger Straße in Richtung Albstadt. Dabei rannte eine Achtjährige vom Gehweg auf die Straße und wurde vom Pkw erfasst. Das Mädchen stürzte in der Folge zu Boden und erlitt Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. (mr)

